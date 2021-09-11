В Германии партия "Зелёных" показала, как она видит "районы будущего" в стране. Плакаты повесили на нескольких станциях метро. Об этом сообщает сама партия в Твиттере.

На плакатах изображены гуляющие по улице однополые семьи, человек с инвалидностью и одинокий мужчина с ребенком, на одном из окон вывешен ЛГБТ-флаг.

На плакате на заднем фоне написано: "дома для них, кто в них живет".

Как объясняет партия "Зелёных", на картинке показан город будущего, где "арендная плата доступна для всех".

"Вы можете увидеть, как может выглядеть город будущего, в котором арендная плата доступна для всех, а уличное пространство справедливо перераспределено, так что есть много места для городской зелени, прогулок и езды на велосипеде, чтобы задержаться и побыть вместе", - говорится в сообщении.

Кроме того, партия решила проиллюстрировать, как будет выглядеть общество с равными правами для всех людей.

"На иллюстрации показано, как это может выглядеть, когда барьеры для людей с ограниченными возможностями будут устранены, семьи будут поддержаны присмотром за детьми, общественными открытыми пространствами и игровыми площадками, а пожилым людям будет предоставлена ​​возможность вести самостоятельный образ жизни. Общество, в котором все люди фактически имеют равные права, характеризует уличную сцену в видении районной ассоциации", - пояснили в сообщении.

Напомним, летом в Берлине в ходе столкновений, возникших у сквота (нелегально занятое заброшенное нежилое помещение) "Ригаэр 94" в районе Фридрихсхайн, по меньшей мере 60 полицейских получили ранения. В здании устроили сквот еще в 1990-х годах. Жители "Ригаэр 94" опасаются, что после проверки пожарной безопасности их могут выселить из одного из последних сквотов Берлина.

Помимо этого, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает опережать политсилу канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и "Зеленых".