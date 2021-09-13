Российское Министерство внутренних дел предложило разрешить жителям "ЛДНР" участвовать в программе переселения соотечественников в Россию.

Об этом сообщает пресс-центр российского ведомства.

В МВД РФ подготовили проект указа президента, который должен внести изменения в госпрограмму переселения соотечественников. В случае, если он будет одобрен и подписан, то жители неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей смогут подавать заявления на участие в программе.

Сейчас соотечественниками в соответствии с российским законодательством считаются граждане РФ, проживающие за рубежом; лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории России, а также "сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ".

Тем, кто пользуется программой переселения, положены определенные льготы. Они могут беспошлинно ввозить на территорию РФ имущество, получать компенсацию проезда и провоза багажа, а также - в случае переселения на определенные территории - "подъемные" и полугодовое пособие по безработице.

Что такое программа пересечения соотечественников?

Это программа, по которой, еще до введения упрошенного порядка выдачи российских паспортов, было проще всего получить гражданство РФ.

Как она работает? Гражданин в консульстве России на территории Украины подает заявку на участие в программе.

В заявке ключевое указать:

1. Российский регион для переселения.

Регион для переселения можно было выбрать не любой, а только тот, где в России недостаток населения.

Например, нельзя в Москву и область, Петербург и многие города Ленобласти, закрытые и военные города.

2. Свою специальность, по которой будешь работать в России после переселения.

Можно указывать любую, в том числе подходят студенты.

Затем комиссия принимает решение, нужны ли, например, в городе Курске сварщик Иванов Иван и его супруга - швея Мария Иванова.

Если да, то заявка семьи Ивановых одобряется и они могут переехать в Курск. Работу в регионе они должны искать самостоятельно. Но от России получают так называемые подъемные: 80 000 рублей участнику программы и по 45 000 - членам его семьи.

В этой программе человек сначала получает удостоверение о том, что он - участник программы переселения; затем - РВП и гражданство. Вид на жительство в этой программе отсутствует.

Ранее многие украинцы использовали эту программу, просто чтобы получить российское гражданство. Например, украинцы, переехавшие в Москву, участвовали в программе по переселению соотечественников в Калужской области.

Получали там паспорт и больше в том регионе не появлялись.

Для жителей "ЛДНР", которые и так могут в упрощенном порядке получать гражданство РФ, участие в этой программе имеет смысл только в случае, если они реально захотят переехать на ПМЖ в российские регионы. Тогда этой программой удобно воспользоваться, так как полагаются "подъёмные".

Если цели переезжать в Россию нет, то и участвовать в программе смысла не имеется. Паспорт РФ можно получить и без этого.

Напомним, жители "ЛДНР" с российскими паспортами смогут поучаствовать в выборах в российскую Госдуму. "Страна" рассказывала, как "ДНР" готовится к голосованию.

Также мы писали о том, что "ДНР" и "ЛНР" хотят создать "единое экономическое пространство" и повысить пенсии до уровня выше украинского.