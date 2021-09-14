Национальная полиция Украины подозревает группу из пяти человек в распространении провокационной информации об украинских чиновниках, политиках, бизнесменах и их родственниках. Скандальные данные злоумышленники публиковали на 13-ти подконтрольных им сайтах, а затем требовали деньги за удаление данной информации. Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что публикации в основном содержали информацию о коррупционной деятельности "героев". В киберполиции эти сведения называют ложными.

"Злоумышленники публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление требовали деньги. В домах фигурантов пока продолжаются обыски", - говорится в сообщении.

Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о людях без их согласия. При этом информация распространялась до тех пор, пока фигурировавшие в ней "герои" не обращались с требованием об удалении ее с сайта.

Обратная связь с авторами публикаций была доступна через электронную почту. Для удаления "новостей" злоумышленники требовали оплату в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перечисления на электронные кошельки.

Пока установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен.

Правоохранители проводят семь обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

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