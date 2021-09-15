Целую неделю в Украине обсуждали тему переименования Украины в Русь-Украину. Такое предложение сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, а мы, в свою очередь, решили спросить украинцев о том, как они относятся к такому переименованию.

Опрос жителей проходил в двух городах - Киеве и Одессе. И большинство украинцев уверены, что не нужно придумывать велосипед заново, а лучше оставить название страны, гимн, герб, улицы такими, как сейчас.

"Просто нечем заняться". Что говорят киевляне

"Это просто нечем заняться. Лучше бы делали что-то для людей: какие-то льготы, помощь социальную, потому что с правлением Зеленского денег намного меньше стали выделять. Люди стали хуже жить", - поделился с нами киевлянин.

С ним согласен другой респондент. "Как говорят, велосипед не придумаешь. Уже, как есть. Украина что плохое название? Это ясно, что сначала была Киевская Русь. Это исторически сложилось. Но здесь много людей не захотят менять из-за слова Русь. Будет смущать, понимаете?", - добавляет молодой человек.

Еще один участник опроса уверен, что за границей с украинцев только и смеются. "Такая земля, такие ресурсы. Все есть. А люди как бомжи загнанные в стойло. Олигархи живут, а люди выживают", - сказал нам мужчина.

"Мне все равно, как будет. Решат, значит будет Украина Русью, оставят Украину - тоже ничего... Если будет Русь-Украина называться, то мы привыкнем к этому. Есть в этом исторические корни какие-то, действительно", - размышляет пожилой киевлянин.

Его товарищ готов спорить. Говорит, что Украина не должна нести в своем названии "Русь". "Украина - суверенное государство, которое давно было, еще до Киевской Руси", - отстаивает мужчина свое мнение.

Другие опрошенные называют предложение о переименовании страны глупостью.

"Украина - есть Украина. Очень плохо отношусь к этой идее. Даже не знаю, откуда она возникла. [Арестович] не такой авторитет, к которому нужно прислушиваться. Это очень глупая идея. Это рассорит людей еще больше. Такое нельзя делать ни в коем случае... Русь-Украина - два разных слова, каждый имеет право на существование, но никак их не нужно связывать. Это провокативная идея. Украина - самостоятельное образование... Русь больше к России относится", - уверена жительница столицы.

Еще одна киевлянка называет идею "полным абсурдом", а того, кто ее выдвинул - "проституткой" только в мужском роде.

"Арестович не знает истории. Это элементарный проходимец, - говорит нам еще одна участница опроса. - Потому что это человек, которого, если бы это было можно сказать в мужском роде, можно было бы сказать, что это проститутка".

Женщина уверена, что Арестович не знает историю Украины, Киевской Руси, предков, которые проживали до Киевской Руси и называет его "поверхностным человеком, который живет сегодняшними деньгами".

Также киевляне высказывали мнение о том, что Арестович - агент ФСБ и работает на Кремль.

"Нас будут считать русскими и скажут, что у нас гражданская война. И мы должны будем присоединиться к России. И объясните миру, пожалуйста, что Русь-Украина - это не Россия. Это невозможно... Товарищ Арестович просто работает на Кремль. Как я думаю, он агент ФСБ. Кураторы ему велели [так сказать]. Русь-Украина значит, Русь, Россия, один народ, ну, и так дальше", - объяснила свое мнение киевлянка.

Часть киевлян считает такое переименование бессмысленным и призывает защищать свои бренды. "Там же еще сложный вопрос: Русь, Рутеника или как иначе. Все переименования бессмысленны. А зачем? Это и карты, и деньги на всё это. Это же устоявшееся брендинговое название... Больше Украиной никто не называется. И вот это нужно отстаивать", - уверены граждане.

Некоторые жители Киева считают, что главным преемником Киевской Руси является Украина, поэтому не имеют ничего против переименования. Но особого смысла в этом тоже не видят и не верят, что это в принципе возможно.

"Хорошо, чтобы помирить, пусть будет. Мы же единый народ. Русские, украинцы, белорусы, Поэтому мы хотим, чтобы было согласие между нами", - приходят к единому мнению две подруги.

Противников переименования на порядок больше. Есть некоторые люди, которых наш вопрос раздражает настолько, что они в недоумении ретируются, не в силах объяснить эмоции, которые их переполняют. "Украина - это Украина, а не Русь-Украина. При чем там Русь-Украина? Какая наследница Руси? Украина старше чем Русь", - на повышенных тонах заявляет нам киевлянка.

Еще одна противница переименования отвечает спокойнее: "Нужно думать о людях, которые живут в этой стране. И люди уже выросли с этим названием. И изменять что-то... Думаю, для многих это может стать травмой".

"Никак не отношусь, просто подворачивают власть под себя. Конечно, на развалинах Советского Союза уже ничего не построишь. Новое государство - новые законы. Но причем тут Русь-Украина? Они хотят сделать так, чтобы Зеленский был вечным президентом? Только с этой целью это все делается. А так всё это просто маразм. Переименование ни на что не повлияет... Смысл всей этой эпопеи в другом. Они хотят построить новое государство, его по-новому озаглавить, соответственно будут новые законы, соответственно будет вечный президент. Всё. Они вечно будут у руля", - находит единственную логику в этом политическом решении еще один наш собеседник.

"Давайте о будущем говорить, а не о прошлом. О прошлом уже всё сказано в какой-то мере. А если начать будоражить это, так начнем опять драться. Поэтому лучше этим не заниматься... Оно сначала смешно. А потом действительно... У нас же видите какие радикальные сейчас настроения везде. Конечно, оно может столкнуться. Еще хуже будет. И так дураков много", - отвечает сторонник нынешнего названия.

Опрос Антонины Белоглазовой в Киеве полностью можно увидеть на странице "Страны" в YouTube.

"Это делается, чтобы отвлечь от экономических проблем". Мнение одесситов

Одесситы за ответом в карман не лезут. Не долго думая, они дают самые сочные определения идее Арестовича - "хе@ня", "ерунда", "идиотизм", "чепуха".

"Русь-Украина, ну, что это. Какой-то дурачок придумал! Это пахнет самым настоящим национализмом... И вообще, их надо оттуда гнать, - находится с ответом одессит. - Опять же, Русь пошла с Киева. Я согласен. Но она что так и называлась Киевская Русь? Я не помню. Конечно, мне 80 лет. Но во всяком случае, я считаю, что это самая настоящая ерунда. Им не о чем говорить. А о тарифах на газ они не хотят говорить. Они не знают, что делать... Это государственная спекуляция самая настоящая. Кто-то хочет войти в историю. Вот и всё. А другого способа они не знают. Я считаю, что это самый настоящий идиотизм".

"Я против. Украина входила в Русь, но как она может стать Русью. Русь есть Русь, а Украина есть Украина. Это две большие разницы. Вы понимаете, сейчас так перекрутили историю, что ничего не подкрепляется, только усугубляет вражду между Русью и Украиной. На пользу это не пойдет. Только на усиление вражды", - уверена участница опроса.

Она, как и большинство украинцев, четко ассоциирует Русь с Россией.

Еще одна жительница Одессы убеждена, что политики выдумали такую "чепуху" с переименованием, чтобы у них власти больше было. Она 50 лет живет в Одессе, но не припомнит, чтобы такие разногласия были из-за названий или языка.

"Никаких не было ограничений никому. Ни мне, русской на Украине, ни другим. А теперь выдумывают какую-то тему. Рассчитывают на глупых людей", - возмущается собеседница "Страны".

"Какому ... с мозгами пришла такая идея? - начинает заикаться от недоумения еще один одессит. - Как так Русь-Украина? Вообще такое бывает? Была Киевская Русь, но Украина не может быть Киевской Русью, потому что Киевская Русь тоже и Новгород, понимаешь, да? А Новгород - это Россия. Никак не может быть! (крутит пальцем у виска) это мир будет смеяться. На нас и так весь мир смотрит и пальцами показывает на идиотов-украинцев".

Одесситы не против порассуждать об истории и Киевской Руси, которая была центром образования славянских племен, а со временем эту роль утратила.

"Потом центр передвинулся на север. И не надо обижаться. Это исторически так сложилось, что он передвинулся. Нам надо держаться своей идеи, что мы - Украина, что мы самостоятельны, что мы можем сами, у нас богатая земля, у нас чудесный трудолюбивый народ, очень миролюбивый, ко всем доброжелательный. И надо такими оставаться. И дружить со всеми соседями, и с США, и с Евросоюзом. Но надо самим что-то представлять. А ведь мы свою систему образования, которая считалась лучшей в мире, поломали... Нам не перед кем кланяться не надо, одалживать ничего не надо, выпрашивать ничего не надо. Надо просто самим работать и трудиться на самих себя", - говорит еще одна одесситка, которая работает преподавателем в вузе.

Одесситы надеются, что в окружении Зеленского осталось много здравомыслящих людей, которые могут попросту высмеять идею Арестовича.

"Это очень странная идея. Во-первых, это название непривычно. Во-вторых, мне кажется, это не самый актуальный в настоящее время вопрос для Украины. Есть гораздо больше насущных вопросов, которыми бы стоило заниматься. Повышение уровня жизни людей, повышение доходов, благоустройство парков, практические вопросы. Когда они будут решены, можно будет уже заниматься какими-то переименованиями. На мой взгляд, это похоже на комплекс детской неполноценности, что мол, вот я сейчас себе имя поменяю и у меня всё будет хорошо и прекрасно. Так не работает. На уровень жизни людей это точно никак не повлияет. Пенсии выше не поднимутся, зарплаты не поднимутся, дороги ровнее не станут", - говорит молодой парень.

Многие одесситы сходятся во мнении в том, что власть такими темами пытается отвлечь внимание украинцев от насущных проблем: "Пусть решают другие проблемы. Прекращают войну на Донбассе. Это более важно!".

"Это делается для того, чтобы отвлечь от экономических проблем. От переименования ничего не меняется. Поэтому надо работать и поднимать экономику... Когда у нас не будет экономических проблем, тогда можно об этом задумываться", - отвечает молодой папа с сынишкой на руках.

Молодежь видит в переименовании страны одни проблемы: "Как минимум, нам придется менять паспорта, документы и всё остальное. Это очень большие деньги, которые кто-то на нас будет зарабатывать".

Еще одна одесситка уверена, что переименование - не то, что способно объединить украинцев. Поэтому идею она поддерживает наполовину.

"Менять что-то надо. Мы уже столько названий сменили, что по-моему, в этом нет никакого смысла. Нужно что-то такое придумать, чтобы людей, наоборот, объединяло, притягивало. На сегодняшний день у нас нет объединения. У нас делается все, чтобы было разъединение...", - говорит одесситка.

"Это понимаете, уже пошло как это (показывает на голову). Я бы с удовольствием за Русь... У них у всех больная головка. "Украина, Украина!", - орали. Я вообще никто, оказывается. Я русский. И даже не нацменьшинство. Точно ведь? Даже в нацменьшинство [не попали] венгры, татары - они нацменьшинство, а я - никто. Вдруг они о Руси вспомнили. И как они будут сейчас [называться] русичи или русины? Там больные головки. Пусть называют Русью, мне всё равно. Еще один скандал будет... Сейчас они просто сожрут этого Арестовича... ", - говорит одессит.

Опрос среди жителей Одессы полностью - смотри на YouTube-канале "Страны".