Во вторник, 14 сентября, суд Чехии арестовал россиянина Александра Франчетти, участника событий 2014 года, которые привели к аннексии Крыма. Он был задержан 12 сентября в аэропорту Праги на основании выданного Украиной ордера.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Сам Александр Франчетти отвергает все выдвинутые обвинения и заявил, что это "шаг к нацизму". Его защита собирается опротестовать решение суда, но апелляцию будут рассматривать до трех недель.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, от посла Чехии в Москве попросили предоставить информацию о мотивах действия чешских властей и инкриминируемых Франчетти правонарушений.

"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны. Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту", - сказано в сообщении.

Напомним, в пражском аэропорту Франчетти задержали на основе ордера Украины.

Также "Страна" сообщала, что СБУ расследует причастность организации Медведчука к аннексии Крыма.