В четверг, 16 сентября, на заседании Большой палаты Конституционного суда Украины изменят форму рассмотрения вопроса о конституционности продажи земли сельхозназначения.

Об этом сообщается повестке дня заседаний КСУ.

"Рассмотрение вопроса об изменении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом, и 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения"", - сказано в повестке.

По информации "Страны", замглавы Конституционного суда Сергей Головатый назначил это заседание, чтобы изменить форму рассмотрения этого представления с устной на письменную, даже не поставив в известность судью-докладчика по этому делу Сергея Саса.

Один из авторов обращения в КС по вопросу неконституционности продажи земли Сергей Власенко ("Батькивщина") сообщил "Стране", что таким образом КС хочет уйти из публичной плоскости. Переход в письменную форму означает, что невозможно будет следить за ходом рассмотрения производства и заслушивать дебаты.

Адвокат судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина Ростислав Кравец считает, что Головатый таким образом намерен ускорить принятие выгодного для Офиса президента решения о конституционности продажи земли.

Напомним, Зеленский на форуме "Украина 30" подписал закон о передаче сельхозземель из госсобственности в коммунальную.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в земельной реформе, которая позволяет иностранцам покупать землю в Украине.