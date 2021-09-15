По состоянию на среду, 15 сентября, в Украине уровень заболеваемости коронавирусной болезнью превышен в уже в 18 регионах. На уровне, который определен Минздравом как допустимый, этот показатель держится всего в 7 областях.

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Чтобы регион соответствовал "зеленой" зоне карантина, уровень заболеваемостью ковидом в нем должен быть менее 75 случаев на 100 тысяч населения.

По состоянию на утро 15 сентября этот показатель превышен в: Киеве (142 на 100 тыс. населения), Волынской (84), Донецкой (84), Житомирской (105), Запорожской (99), Ивано-Франковской (80), Киевской (75), Луганской (218), Львовской (109), Одесской (106), Ровенской (102), Сумской (82), Тернопольской (147), Харьковской (117), Херсонской (112), Хмельницкой (111), Черкасской (83) и Черновицкой (260) областях.

Кроме того, уже в 7 регионах превышен допустимый показатель динамики уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом, установленный на уровне 50%. Не соответствует норме он в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Ровенской областях.

Данные по коронавирусу в регионах на 15 сентября. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, в Украине стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Так, число зараженных за сутки увеличилось почти на 5 000 человек, умерли 93 пациента.

Также мы писали о том, что в ближайшее время в Украине планируют ужесточить карантин. Кабмин уже озвучил изменения его правил и планы вакцинировать всех украинцев к концу года. Сейчас от ковида привились всего около 25% взрослого населения страны.