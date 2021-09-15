В среду, 15 сентября, появилась свежая и крайне тревожная информация о ситуации с Covid-19 в Украине. За минувшие 24 часа общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 4 640 человек.

Напомним, что вчера, 14 сентября в стране официально было выявлено 3 332 новых случаев заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально зараженных увеличилось на 1 308 человек.

Умерли за минувшие сутки 93 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 550).

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетные сутки 1 858 человек (с начала эпидемии 2 225 130 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 531 ребенка и 95 медиков.

В регионах Украины эпидситуация по данным на 08.00 15 сентября такова: город Киев (официально за сутки выявлены 441 новый зараженный), Одесская область (361), Харьковская область (343), Львовская область (294) и Днепропетровская область (273).

Ранее мы рассказывали, глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил украинцев о серьезных проблемах. По его словам в случае новой волны коронавируса одновременно госпитализировать получится лишь до 90 000 украинцев с Covid-19.