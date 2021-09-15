Российский политик, писатель и экс-кандидат в президенты Ирина Хакамада сообщила о смерти своего супруга Владимира Сиротинского.

Пост о кончине мужа 66-летняя Хакамада опубликовала в разделе "Сториз" своего Инстаграма.

"Последний сет мужа. Он ушел", - сказано в исчезающем в течении суток сообщении. Также оно содержит ссылку на диджейский сет Сиротинского на сервисе SoundCloud.

Подробностей о смерти Хакамада не написала. По данным российских СМИ, причиной кончины мужчины стали проблемы с сердцем.

Сиротинский родился в Москве в 1956 году. Он был четвертым мужем Хакамады после Валерия Котлярова, Сергея Злобина и Дмитрия Сухоненко. В 1997 году у пары родилась дочь Мария с синдромом Дауна. В семилетнем возрасте Мария заболела еще и лейкозом, но врачи смогли ее вылечить.

С 2017 года Сиротинский занимал пост управляющего директора образовательной платформы для изучения и практики иностранных языков Lingualeo.

Как призналась Хакамада в одном из телешоу, с Сиротинским у нее были свободные отношения. Она познакомилась с ним, когда ушла от третьего мужа, сразу же предложила необычный союз и спокойно относилась к изменам.

Также Хакамада рассказала, что баллотироваться в качестве кандидата в президенты России в 2004 году ей предложил именно Владимир.

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