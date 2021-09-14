В России после длительной болезни скончался экс-командующий объединенной группировки войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев.

Об этом пишет "РИА Новости".

Казанцев умер в госпитале в Краснодаре утром во вторник, четырнадцатого сентября. По словам его родных, это случилось после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

В конце девяностых - начале нулевых Виктор Казанцев противостоял терроризму в Чечне и Дагестане. В 2000 - 2004 годах занимал должность первого полпреда президента России в Южном Федеральном округе.

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