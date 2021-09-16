Новый дипломатический формат для консультаций между странами может помочь совместными усилиями преодолеть современные вызовы. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и предложил включить в такую группа Украину, страны Балтии, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию, передает UATV Channel.

По мнению дипломата, на ситуацию на внешнеполитической арене негативно влияет завершения строительства "Северного Потока-2", саммит президентов США и России в Женеве и события в Афганистане и Беларуси.

"Мы все, только в разном масштабе, - в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском Союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - сообщил Цихоцкий.

Напомним, 28 июля 2020 года был образован "Люблинский треугольник., который является трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей.

Как сообщала "Страна", в конце января 2021 года министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели первое заседание в формате "Люблинского треугольника". Стороны общались в онлайн-режиме.