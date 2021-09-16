На межбанке Украины гривня по отношению к доллару упала на 4,5 копейки
В четверг, 16 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 26,690 грн/$1 с 26,645 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,68-26,70 грн/$1.
Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 26,66 грн/$1 с 26,64 грн/$1 в среду.
Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 17 сентября – до 26,6672 грн/$1 с 26,6450 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 17 сентября 2021 года.
- BYN 1 белорусский рубль 10.7386
- KRW 100 южнокорейских вон 2.2765
- USD 1 доллар США 26.6672
- EUR 1 ЕВРО 31.37
- JPY 10 японских йен 2.4377
- PLN 1 польский злотый 6.8562
- ILS 1 новый израильский шекель 8.314
- RUB 10 российских рублей 3.681
- TRY 1 турецкая лира 3.1417
- CZK 1 чешская крона 1.2407
- SEK 1 шведская крона 3.0884
- CHF 1 швейцарский франк 28.8154
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4.1348
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 сентября составил 517,23 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $441,51 млн.
Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект бюджета на следующий год, в нем хотят увеличить финансирование Минобороны на 13,4 млрд, а СБУ - почти на миллиард.
Также сообщалось, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрено сокращение финансирования Минкульта на 21,7% и Минреинтеграции на 41,5%.