Космический корабль Crew Dragon сегодня приводнится у побережья штата Флорида. При этом экипаж корабля впервые полностью состоит из гражданских лиц.

Об этом заявила компания SpaceX во время сеанса связи с экипажем миссии Inspiration4.

"Приводнение экипажа Inspiration запланировано на 18 сентября, в 16:06 по тихоокеанскому времени (в 13:00 по Киеву)", - сообщил диктор в ходе трансляции.

Во время сеанса связи, который прошел в течение почти 10 минут, четверо космонавтов показали вид из иллюминатора, рассказали о своих впечатлениях от невесомости. Кроме этого, находящийся на борту сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски сыграл мелодию на укулеле (родственная гитаре гавайский музыкальный инструмент).

В экипаж корабля, помимо Семброски, входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний Семброски и 38-летний миллиардер Джаред Айзекмэн (ему принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments). Именно он оплатил четыре места на корабле.

Напомним, ночью 15 сентября, в 03:02 по киевскому времени (20:02 по времени восточного побережья США) ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с группой космических туристов.

В рамках миссии Inspiration 4 корабль Crew Dragon проведет три дня на орбите Земли, после чего войдет в атмосферу и сядет у побережья Флориды в Атлантическом океане. Траектория полета будет проходить выше расположения МКС и космического телескопа Хаббл.