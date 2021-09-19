Медицинские сотрудники в США, Швейцарии, Великобритании и Японии регистрируют массовые заражения детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, который приводит к заболеванию дыхательных путей.

Об этом сообщает ВВС.

Ученые считают, что из-за карантинных мер во время пандемии коронавируса у детей не выработался иммунитет от вируса и пандемия оказала влияние на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ).

Как рассказал врач одной из американских больниц, из-за заражений вирусом, которыt произошли в апреле, были переполнены отделения интенсивной терапии.

Напомним, в Украине уже в 10 областях превышены показатели Covid-госпитализаций. Допустимой считается норма госпитализаций не более 50%, но в десяти регионах показатели уже превышены.

Также сообщалось, что Минздрав уже начал рассылать украинцам сообщения на мобильные телефоны с призывом вакцинироваться от коронавируса. В сообщении говорится, что вакцинация спасает жизни.

Ранее "Страна" писала, что в Кремле произошла вспышка коронавируса и президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию.