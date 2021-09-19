Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после создания блока AUUKUS прояснил ситуацию, почему Париж вместе с послами из США и Австралии не отозвал французского посла из Великобритании.

"Послов мы отзываем для того, чтобы по-новому оценить ситуацию. В случае с Великобританией необходимости в этом нет. Мы знаем их политику постоянного оппортунизма, поэтому нет никакого смысла, чтобы наш посол приезжал объяснять нам это. Кроме того Британия во всей этой истории - так себе, пятое колесо", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Ранее "Страна" в материале "AUUKUS. Как англосаксы создают "новое НАТО" против Китая" подробно разобрала почему Франция в ярости от создания нового союза и чем это грозит Украине.

Также мы рассказывали, что Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США. Пресса назвала это соглашение "монументальной пощечиной и ударом ножа в спину".

Создание нового военного блока AUUKUS (сфера влияния Индо-Тихоокеанский регион - Ред.) направлено на противодействие влиянию Китая, что уже закономерно вызвало серьезное раздражение официального Пекина.