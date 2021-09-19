Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним из победителей розыгрыша среди участников электронного голосования. Об этом сообщает "Медуза".

Известно, что по программе "Миллион призов" разыгрывают даже квартиры в Москве, но Пескову достались 10 000 баллов, которые можно потратить у торговых партнеров по курсу "один балл - один рубль".

Среди партнеров программы есть:

Магнит;

Пятерочка;

Детский мир;

Азбука звука;

Дикси;

Лента;

Спортмастер.

Однако на данный момент неизвестно, на что именно потратит деньги Песков.

Напомним, 16 сентября Владимир Путин объявил, что в его близком окружении выявили десятки случаев коронавируса. Именно с этим связан его уход на самоизоляцию. Соответственно в пятницу, 17 сентября, в первый день голосования, Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.

Ранее российский президент Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Однако, как объяснил Дмитрий Песков, глава государства проголосовал онлайн, используя систему электронного голосования и личный гаджет одного из своих помощников.

Голосование на выборах в Госдуму проходит 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне могут проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 08:00 до 20:00.