Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей и гостей города Киева об ожидаемом ухудшении погоды в столице. По ее мнению, это произойдет в пятницу, 24 сентября.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Facebook Натальи Диденко во вторник, 21 сентября.

Синоптик прогнозирует, что погода в пятницу, 24 сентября, будет крайне некомфортной. Утром ожидаются дождь и штормовые порывы ветра. Несмотря на то, что постепенно температура воздуха начнет повышаться, Наталья Диденко рекомендует не планировать на утро пятницы никаких дел, особенно это касается людей, занимающихся строительством.

Синоптик констатирует, что остается лишь ждать будущего потепления и сетовать на дождливую погоду.

Синоптик Наталья Диденко предупредила киевлян об ухудшении погоды ближе к выходным. Источник: Facebook

Ранее "Страна" писала, что в среду, 22 сентября, в день, который астрономы называют днем осеннего равноденствия, в Украину придет астрономическая осень. При этом в Карпатах ожидаются заморозки.

Также мы сообщали, что в среду, 22 сентября, температура в Киеве будет меньше 10 градусов. В Карпатах ждут мокрый снег.