В день покушения на Шефира в Черкассах расстреляли мужчину. Он умер в больнице
Сегодня, в день покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, в Черкассах на улице Байды Вишневецкого неизвестный открыл стрельбу из неустановленного автоматического оружия. В результате стрелок ранил мужчину - тот позже скончался в больнице.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
После происшествия злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.
"Раненого мужчину доставили в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался", - заявляет пресс-служба Нацполиции.
В настоящее время на территории города Черкассы и области действует оперативный план "Сирена". Местонахождение стрелка устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.
Обновлено. По данным источников "Страны" в полиции, убитый мужчина в Черкассах - это гражданин Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 г.р., (лидер ОПГ "Козлова").
В преступлении подозреваются лица одетые в черную форму с надписью СБУ которые на автомобиле "Шкода" исчезли в неизвестном направлении.
Позже на выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль "Шкода". В автомобиле обнаружено охотничье оружие "Сайга".
Напомним, в результате покушения на Сергея Шефира 22 сентября его водитель получил три пули. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир жив, не ранен. С чем связано нападение, пока информации нет, но Шефир находится в состоянии шока.
"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о стрельбе в первого помощника президента Сергея Шефира.