Сегодня, в день покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, в Черкассах на улице Байды Вишневецкого неизвестный открыл стрельбу из неустановленного автоматического оружия. В результате стрелок ранил мужчину - тот позже скончался в больнице.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

После происшествия злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.

"Раненого мужчину доставили в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался", - заявляет пресс-служба Нацполиции.

В настоящее время на территории города Черкассы и области действует оперативный план "Сирена". Местонахождение стрелка устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

Обновлено. По данным источников "Страны" в полиции, убитый мужчина в Черкассах - это гражданин Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 г.р., (лидер ОПГ "Козлова").

В преступлении подозреваются лица одетые в черную форму с надписью СБУ которые на автомобиле "Шкода" исчезли в неизвестном направлении.

Позже на выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль "Шкода". В автомобиле обнаружено охотничье оружие "Сайга".

Напомним, в результате покушения на Сергея Шефира 22 сентября его водитель получил три пули. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир жив, не ранен. С чем связано нападение, пока информации нет, но Шефир находится в состоянии шока.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о стрельбе в первого помощника президента Сергея Шефира.