Вчера, 22 сентября, в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины по футболу. Вопреки некоторым прогнозам, киевское "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от донецкого "Шахтера (3:0).

Игра между непримиримыми соперниками выдалась очень нервной и по настоящему боевой. Это признал после матча и главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, не удержавшись при этом от резкой критики в адрес победителей.

Об этом передает портал Sportr.ua.

"Шахтер" был лучше. Эта игра могла бы и не состояться, ведь мы и чемпионы, и обладатели Кубка. "Шахтер" больше хотел добиться успеха.

У нас тоже были хорошие возможности в начале игры. В такой игре первый гол решает многое, и мы могли его забить, тогда все было бы по-другому. Но первыми пропустили мы, и после этого стало сложно играть. Сегодня они были индивидуально сильнее нас.

Что мне не понравилось - так это атмосфера. Не понимаю, почему все так агрессивно вели себя. Они выбегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю их с победой, но есть моменты, которые мне не понравились.

Мы знали, как они будут играть, я предупреждал игроков. У нас были моменты, но мы их не реализовали и дали им почувствовать уверенность. Наши замены? Игроки вышли, когда счет уже был 3:0. Было уже трудно что-то исправить. Надеюсь, в нашем следующем матче будет меньше агрессии. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением представителей "Шахтера". Давно не видел столько агрессии, это неуважение к нам как к команде", - заявил Луческу.

Ранее "Страна" сообщала, что главный тренер "Шахтёра" Де Дзерби объяснил поражение на старте Лиги чемпионов.