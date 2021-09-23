В первой половине дня 23 сентября Верховная Рада одобрила закон об олигархах 279 голосами. На внеочередное же заседание, начавшееся в 16:00, в зале зарегистрировался всего 161 депутат. Из-за недостаточного числа парламентариев не был принят ни один законопроект.

Это видно из трансляция заседания на телеканале "Рада".

В повестке дня внеочередного заседания было четыре законопроекта:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций;

о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций;

о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

В итоге голосов депутатов не хватило даже для того, чтобы рассматривать эти документы по сокращенной процедуре.

Нардепы рассматривали один вопрос касательно процедуры полного рассмотрения более часа. Заместитель спикера Елена Кондратюк провела рейтинговое сигнальное голосование, которое показало наличие в зале заседаний 86 депутатов. Их оказалось недостаточно для продолжения заседания.

"Страна" вела трансляцию сегодняшнего малочисленного заседания парламента.

Мы также подробно рассказывали о принятом сегодня законопроекте об олигархах.