Цены на нефть находятся на максимумах за последние 2 месяца, цена марки Brent составляет 76,83 долларов за баррель.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" в четверг, 23 сентября.

В ходе волатильных торгов в четверг, цены на нефть снова повысились, достигнув максимальных значений за два месяца.

Котировки демонстрировали рост на утренних торгах, но в течение дня перешли к снижению.

Опубликованный накануне доклад министерства энергетики США, показавший снижение резервов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года, стал позитивным фактором для нефтяного рынка.

Коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, по сообщению Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов сырья отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 КСК в четверг составляет 76,83 долларов за баррель, что на 0,64 доллара (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 73,06 долларов за баррель, что на 0,83 доллара (1,15%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе, сообщает Trading Economics.

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка добываемого в Мексиканском заливе сорта Mars нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Проблема дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, может повлиять в целом на энергетический комплекс в зимний период, информирует агентство Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это приведет к подъему цен на нефть до 90 долларов за баррель.

Тем временем предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в европейской зоне в сентябре указало на замедление активности в производственном секторе и сфере услуг. Это может свидетельствовать о том, что рост экономики замедляется существеннее, чем ожидалось изначально, сообщает Trading Economics.

Ранее "Страна" писала о том, что холодная зима может привести к подорожанию газа до 3000 долларов за тыс. куб. метров.

Также мы сообщали, что в сертификации газопровода "Северный поток-2" примет участие польская компания.