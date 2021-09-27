В неловкое положение попал мэр Кодымы Одесской области Сергей Лупашко, когда попытался поздравить горожан с Днем города на украинском языке. Он с большим трудом прочитал с листа поздравительный текст. Градоначальник постоянно сбивался, не мог правильно прочитать некоторые слова и извинялся перед собравшимися чуть ли не после каждого предложения. Горожане пытались поддержать мэра аплодисментами.

Было видно, что мэр Кодымы привык говорить на русском языке (также как и большинство его избирателей). Но в рамках политики украинизации на это никто не обращает внимания.

"Поэтому и приходится с трудом произносить речи на украинском, хотя и для мэра, и для горожан было бы лучше и понятнее, если б использовался их родной язык", - отмечает телеграм-канал "Политика "Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что содержание секретариата мовного омбудсмена Креминя обошлось украинским налогоплательщикам почти в 18 миллионов.

Также мы сообщали, что языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Украине большинство государственных театров в той или иной степени нарушают языковой закон и позволяют себе ставить спектакли на иностранных языках без субтитров.