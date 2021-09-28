В ходе туристической миссии Inspiration 4 на корабле Crew Dragon, компании SpaceX, основателем которой является предприниматель и миллиардер Илон Маск, сработал сигнал тревоги из-за поломки туалета.

Об этом со ссылкой на командира корабля Джареда Исаакмана сообщает CNN.

По его словам, проблема возникла в вентиляторе, который создает пониженное давление в системе удаления отходов, что и вызвало сигнал тревоги. После случившегося экипаж консультироваться с Землей по поводу решения данной проблемы.

Правда, командир корабля добавил, что из-за этой "серьезной проблемы", безопасности экипажа ничего не угрожало.

Вместе с тем, Исаакман поделился, что ему и его партнерам по миссии Inspiration 4 действительно пришлось пережить неприятные моменты, так как в некоторые моменты у них просто не было связи с Землей.

"Я бы сказал, что где-то около 10% нашего времени на орбите у нас не было (связи с Землей - Ред.) но мы были очень спокойной и крутой командой во время этого", - сказал он, добавив, что "психологическая стойкость" была одним из решающих фактов для миссии.

В то же время, Илон Маск в Twitter пообещал в будущем установить в корабле печку для разогрева еды и Wi-Fi, а также улучшить туалеты.

Напомним, в рамках миссии Inspiration 4 корабль Crew Dragon провел три дня на орбите Земли, после чего вошел в атмосферу и сядет у побережья Флориды в Атлантическом океане. Траектория полета прошла выше расположения МКС и космического телескопа Хаббл.

Отметим также, что данная миссия - это первый в истории опыт, когда гражданские отправились на орбиту без профессиональных астронавтов на борту.

"Страна" писала также, как проходила подготовка к миссии.