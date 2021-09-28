"Заезжай и живи!" Министр юстиции Малюська предложил людям покупать вместо квартир тюрьмы
Министр юстиции Украины Денис Малюська, который показал ремонт камеры киевского изолятора за 70 тысяч гривен, предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, цены на которое в последнее время пошли в рост.
Об этом он написал в Facebook.
"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы!", - заявил глава Минюста.
По его словам, недавно во владение Фонда госимущества Украины были переданы три тюрьмы - в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области - для их продажи на аукционах.
Малюська дал характеристики этим исправительным учреждениям и назвал стартовые цены. Состояние Ковельской колонии он оценил очень высоко, отметив, что туда можно сразу "заезжать и жить" (Стартовая цена 41 624 692 грн). В Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний № 12 чиновник предложил организовать гольф-клуб (стартовая цена 7 858 392 грн), а Николаевскую колонию № 50 ( стартовая цена 17 116 000) Малюська отнес к жилью эконом-класса "для спартанцев".
Как сообщала "Страна", по данным на март 2021 года Минюст заработал с помощью платных камер 2 795 326 грн. Все средства направляются на восстановление бесплатных камер СИЗО.
Также мы показывали, как отремонтировали колонию, в которой сидела Юлия Тимошенко. Ремонт осуществили за средства фонда, наполненного за счет труда осужденных.
Напомним также, что ранее Минюст предложил разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах.