Министр юстиции Украины Денис Малюська, который показал ремонт камеры киевского изолятора за 70 тысяч гривен, предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, цены на которое в последнее время пошли в рост.

Об этом он написал в Facebook.

"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы!", - заявил глава Минюста.

По его словам, недавно во владение Фонда госимущества Украины были переданы три тюрьмы - в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области - для их продажи на аукционах.

Малюська дал характеристики этим исправительным учреждениям и назвал стартовые цены. Состояние Ковельской колонии он оценил очень высоко, отметив, что туда можно сразу "заезжать и жить" (Стартовая цена 41 624 692 грн). В Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний № 12 чиновник предложил организовать гольф-клуб (стартовая цена 7 858 392 грн), а Николаевскую колонию № 50 ( стартовая цена 17 116 000) Малюська отнес к жилью эконом-класса "для спартанцев".

Как сообщала "Страна", по данным на март 2021 года Минюст заработал с помощью платных камер 2 795 326 грн. Все средства направляются на восстановление бесплатных камер СИЗО.

Также мы показывали, как отремонтировали колонию, в которой сидела Юлия Тимошенко. Ремонт осуществили за средства фонда, наполненного за счет труда осужденных.

Напомним также, что ранее Минюст предложил разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах.