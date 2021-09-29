Сегодня, 28 сентября, в Хмельницкой области в городе Нетешин установили два рекорда. Однако, эти рекорды не стали украинскими или мировыми, но вышли в местные. При этом связаны они с традиционной кухней - салом и варениками.

Об этом сообщает Vsim.ua.

Как передает издание, одно из достижений занесли в "Книгу рекордов Нетешина" - ее создали непосредственно в городе. Местные жители изготовили вареники с 57 различными начинками - картофелем, грибами, сладким творогом, вишней, черникой, рыбой и другие, сообщает пресс служба центральной Публичной библиотеки Нетишинского общины.

В Хмельницкой области местные жители поставили два рекорда. Фото: Vsim.ua

Кроме этого, установили рекорд и в селе Кривин. Там состоялась ярмарка "Бабье лето 2021", где жители представили выращенный на собственном огороде урожай овощей: тыквы, огурцы, свеклу, томаты и другое.

Также на ярмарке представили бутерброд с салом и кислым огурцом, который занесли в "Книгу рекордов Кривина". При этом длину бутерброда измеряли кукурузой. Результат составил 59,5 кукурудзин.

Ранее мы писали о том, что в поселке городского типа Любашевка Подольского района Одесской области установили рекорд в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". "Колбасную" Украину выложили на большом государственном флаге страны, а флажками поменьше украсили города страны.

Недавно "Страна" писала о рекорде, который установил во Львове швейцар ресторана "Крыивка". За четырнадцать лет службы он более миллиона раз сказал "Слава Украине! Героям слава".