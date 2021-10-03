Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев раннее был судим за убийство директора одного из баров в Орске и привлекался за разбой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

30-летний преступник отсидел за убийство 9,5 года, два месяца назад освободился. В ведомстве также сказали, что Лазарев ранее также был осужден за разбой и освобожден досрочно.

Уточняется, что убийство директора бара "Апельсин" Лазарев совершил ночью 23 февраля 2012 года. По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, он ударил ножом мужчину в шею. Позже пришел в полицию и рассказал о произошедшем.

По данным телеканала RT, за время заключения Лазарев 15 раз нарушил установленный порядок, за что его неоднократно отправляли в ШИЗО, штрафовали и делали выговоры.

Как писала "Страна", 30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы. Погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее в Москве мужчина зарубил топором сожителя дочери, после чего покончил с собой.