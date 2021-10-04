По информации источников "Страны", в "Слуге народа" не хватает голосов за отправку в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"То, что говорят о 190 голосах за отставку - делите на два эту цифру. Это запустилось, чтобы все сомневающиеся дали голос: типа как все, так и я. Сейчас из Офиса побежали договариваться с "Довирой", "За будущее" и с Тимошенко", - рассказал наш источник.

Тем временем сам Разумков вечером 4 октября написал в своем Телеграм-канале, что процедура его отзыва с поста спикера уже запущена. В аппарат Рады передали 175 подписей за ее инициирование.

Несколькими часами ранее председатель парламента заявлял, что на этой неделе не будет голосования за его отставку, а сам он намерен придерживаться регламента, согласно которому на процедуру отведено десять 10 дней.

Как сообщала "Страна", о том, что на Банковой готовят отставку спикера, активно заговорили в середине августа. Хотя недовольство им в Офисе президента сформировалось гораздо раньше - в связи с тем, что Разумков часто не поддерживает решения и действия Зеленского и его окружения, в частности, незаконные расправы с гражданами Украины с помощью механизма санкций СНБО.