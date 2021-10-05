В гавань Одесского порта из открытого моря приплыло огромное количество медуз. Почти все приплывшие в акваторию медузы - представители вида корнеротов, у которых осенью начинается сезон миграции.

Об этом сообщает Культурометр.

У корнеротов жалящие щупальца и они представляют опасность для людей. Осенью у них сезон миграции к северным берегам Черного моря, но настолько большое количество медуз все равно является редкостью. Корнероты - самые крупные медузы Черного моря.

Фото: culturemeter

Фото: culturemeter

Напомним, прошедшим летом курорты Украины заполонило невероятное количество медуз, буквально превратив море в кисель. Порой туристы не могли плавать, а те, кто рисковал пойти купаться с медузами, получал ожоги по всему телу. Пляжи покрывали трупы медуз. Курортники закапывали погибших желеобразных существ в ямы, водну из которых по пояс провалился человек.

Также "Страна" сообщала, что глава Запорожской ОГА хочет требовать компенсации у России за нашествие медуз на украинские курорты. Он предлагает посчитать нанесенный медузами ущерб и выставить счет России.