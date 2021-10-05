Во вторник, 5 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Верховной Раде поговорил с народным депутатом от "Батькившины" Антоном Яценко.

Соответствующее фото "Страна" публикует с места событий.

При этом, как видно на снимке, у Арахамии забинтована правая рука.

"Сейчас именно "Батькивщину" Банковая обрабатывает наиболее активно, чтоб та отдала голоса за отставку Дмитрия Разумкова" (председателя Верховной Рады Украины - Ред.), - прокомментировал Телеграмм-канал "Политика страны".

Напомним, в начале октября в Трускавце прошло заседание фракции "Слуги народа". На мероприятии Арахамия выступил диджеем, он миксовал молодежные и диско-песни 80-х годов.

Что касается отставки Разумкова, то он объявил о запуске данной процедуры. В аппарат парламента передали 175 подписей за ее инициирование.

Между тем, по информации источников "Страны", в "Слуге народа" не хватает голосов за отправку в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Как писала "Страна" о том, что на Банковой готовят отставку спикера, активно заговорили в середине августа. Хотя недовольство им в Офисе президента сформировалось гораздо раньше - в связи с тем, что спикер парламента часто не поддерживает решения и действия Зеленского и его окружения, в частности, незаконные расправы с гражданами Украины с помощью механизма санкций СНБО.