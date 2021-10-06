В Киеве в среду, 6 октября, автомобиль, который был припаркован в неположенном месте, заблокировал доступ к электроподстанции. В это время 16 домов на территории массива Позняки оставались обесточены, а специалисты не могли устранить неполадку и вернуть подачу электроэнергии.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Фейсбук.

Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой, 14. Женщина-водитель легковушки Chevrolet припарковала автомобиль перед сооружением, вплотную к дверям электроподстанции.

В результате прибывшие на место коммунальщики вызвали полицию. Однако, даже правоохранители ничего не могли сделать с автомобилем, так как "Эвакуатор нет причины вызывать, она не мешает проезду автомобилей".

Ко всему прочему, водитель поставила машину на ручник, поэтому оттолкать или оттянуть транспорт тоже не получилось.

"16 домов без света. Ждут пока барышня выспится и отгонит свой Chevrolet (AA3143EE)", - пишут в публикации.

Ранее в Киеве водитель итальянского авто марки Alfa Romeo припарковал свой автомобиль прямо на газоне. Однако самостоятельно покинуть место незаконной парковки у него не получилось и пришлось вызывать помощь.

Кроме этого, в Киеве прекращена работа Инспекции по парковке из-за изъятия правоохранителями серверов и рабочих станций ведомства. Руководителям и некоторым сотрудникам объявили о подозрении в превышении служебных полномочий.