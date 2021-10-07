МВД Индии объявило о возобновлении выдачи туристических виз иностранным гражданам, которые намерены прибывать в страну чартерными рейсами. Оформление документов начнется с 15 октября.

Об этом сообщает сайт министерства внутренних дел Индии в четверг, 7 октября.

В сообщении говорится, что министерство внутренних дел Индии приняло решение начать выдачу новых туристических виз иностранцам, прибывающим в Индию чартерными рейсами с 15 октября 2021 года.

Что касается туристов, которые планируют прибывать в Индию другими рейсами, они смогут оформить туристическую визу только с 15 ноября 2021 года.

В министерстве отметили, что прибывающие в Индию туристы будут обязаны соблюдать все протоколы и нормы, утвержденные Министерством здравоохранения и благосостояния семьи Индии. Это также распространяется на перевозчиков и другие заинтересованные стороны.

Ранее "Страна" сообщала, что Индонезия готовится открыть остров Бали для международного туризма после почти полугодового ожидания. На начальном этапе доступ на остров получат лишь туристы из четырех стран - США, Германии, Великобритании и России.

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