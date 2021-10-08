Столичные операторы проката самокатов нарушили перечень пунктов, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве с городом. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

"На сегодня невыполненным остается требование о нанесении трафаретов на местах упорядоченной парковки самокатов. Кроме того, ряд операторов нарушил условие введения полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и в парке Шевченко", - отметил Усов.

Но самое главное, что часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч, и исключила из территории такого ограничения часть исторического центра Киева.

По данным Усова, наиболее ответственным из операторов оказалась компания Scroll, а системными нарушителями - компании BikeNow, Bolt и Zelectra.

"Совместно с первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексеем Кулебой, координирующим структурные подразделения, ответственные за благоустройство города, мы выставили требование компаниям устранить эти нарушения. Крайний срок - 15 октября", - сказал Усов.

По его словам, Киев настроен на диалог и взаимоуважение, но категорически против обмана. "В случае невыполнения всех без исключения пунктов меморандума в полной мере мы оставляем за собой право реагировать соответственно", - заявил заместитель главы КГГА.

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