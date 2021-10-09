В воскресенье, 10 октября, в центре Киева в первой половине дня ряд улиц перекроют для движения транспорта.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Так, в это воскресенье в связи с проведением массового спортивного мероприятия, которое пройдет с 06:00 до 13:00, перекроют движение автотранспорта на следующих улицах:

Михаила Грушевского (от улицы Садовой)

Арсенальной площади;

улицы Ивана Мазепы;

Площади Славы;

улице Лаврской;

улице Запечерный;

аллее Героев Крут;

Парковой дороге;

Петровской аллее.

Схема перекрытия движения 10 октября в Киеве

Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.

Также в патрульной полиции Киева ранее определили десять самых опасных киевских мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. По словам правоохранителей, эти места нанесены на карту навигатора Waze. Водителям, которые будут проезжать такой участок, будут приходить подобные сообщения: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".