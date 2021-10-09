В воскресенье в Киеве из-за спортивных мероприятий перекроют ряд улиц. Карта
В воскресенье, 10 октября, в центре Киева в первой половине дня ряд улиц перекроют для движения транспорта.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
Так, в это воскресенье в связи с проведением массового спортивного мероприятия, которое пройдет с 06:00 до 13:00, перекроют движение автотранспорта на следующих улицах:
- Михаила Грушевского (от улицы Садовой)
- Арсенальной площади;
- улицы Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерный;
- аллее Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.
Схема перекрытия движения 10 октября в Киеве
Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.
Также в патрульной полиции Киева ранее определили десять самых опасных киевских мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. По словам правоохранителей, эти места нанесены на карту навигатора Waze. Водителям, которые будут проезжать такой участок, будут приходить подобные сообщения: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".