В субботу, 9 октября, в Киеве побили кулинарный рекорд, создав самую большую в мире шаурму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, мировой рекорд в области кулинарии установили на Контрактовой площади в столице.

Так, длина шаурмы составила 129 метров 4 сантиметра при общем весе более 200 кг. Для измерения длины блюда даже использовали понадобилась специальную большую рулетку.

Кроме этого, над приготовлением гигантской шаурмы работала команда из 120 поваров. Жарили блюдо с помощью туристических горелок.

"Салат, курица, йогуртовый соус и еще - обязательно много-много любви, мы не скупимся на любовь", - поделился рецептом рекордной шаурмы шеф-повар Алекс Юсупов.

После фиксации рекорда блюдо разрезали и раздали присутствующим.

Ранее в поселке городского типа Любашевка Подольского района Одесской области установили рекорд в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". "Колбасную" Украину выложили на большом государственном флаге страны, а флажками поменьше украсили города страны.

Также в Хмельницкой области в городе Нетешин установили два рекорда. Однако, эти рекорды не стали украинскими или мировыми, но вышли в местные. При этом связаны они с традиционной кухней - салом и варениками.