В Киеве изготовили самую большую в мире шаурму длиной почти в 130 метров
В субботу, 9 октября, в Киеве побили кулинарный рекорд, создав самую большую в мире шаурму.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, мировой рекорд в области кулинарии установили на Контрактовой площади в столице.
Так, длина шаурмы составила 129 метров 4 сантиметра при общем весе более 200 кг. Для измерения длины блюда даже использовали понадобилась специальную большую рулетку.
Кроме этого, над приготовлением гигантской шаурмы работала команда из 120 поваров. Жарили блюдо с помощью туристических горелок.
"Салат, курица, йогуртовый соус и еще - обязательно много-много любви, мы не скупимся на любовь", - поделился рецептом рекордной шаурмы шеф-повар Алекс Юсупов.
После фиксации рекорда блюдо разрезали и раздали присутствующим.
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