В социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Ужгорода школьникам в столовой выдавали блины в канцелярских файлах. После публикаций прокуратура начала изучать обстоятельства.

Об этом случае рассказали в Фейсбук-группе "Ужгород Уголовный".

Как пишут в сообществе, ежедневное меню в Ужгородской ООШ №6 - это "пища, от одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, полезности, вкусовых и питательных свойствах".

Кроме этого, в Фейсбук-группе опубликовали видео, на котором демонстрируют блюда из школьного меню. В частности можно заметить, что на завтрак детям выдают блины в файле для документов. При этом файл изготовлен из материала, при нагревании которого выделяются вредные вещества.

"Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других нужных детскому организму продуктов - все это ежедневные реалии, с которыми сталкиваются учащиеся", - жалуются в сообществе.

Как пояснила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк в комментарии "Укринформу", на данный момент прокуратура изучает возможность внесения сведений в ЕРДР по обнародованным фактам,

"Провести проверку в школе прокуратура не может, это прерогатива управления образования горсовета. Но поскольку опубликованы соответствующие факты нарушения организации процесса питания в местных СМИ и соцсетях, то следователи изучат изложенные обстоятельства ", - заявила Хижняк.

В свою очередь отделе информационной работы Ужгородского горсовета заверили, что изучают ситуацию в этой школе.

"В горсовете разбираются с ситуацией. Если будут выявлены нарушения в организации питания учащихся в этом учебном заведении города, мы со своей стороны всячески способствовать, чтобы предприниматель понес ответственность ", - утверждают в пресс служба горсовета.

Речь идет о предпринимателе, который выиграл тендер на организацию питания в школе.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская вчера представила обновленное школьное меню. Оно разрабатывалось на протяжении нескольких лет совместно с шеф-поваром Евгением Клопотенко, специалистами министерств экономики, образования и здравоохранения, а также Госпотребслужбы.

После наступления учебного года "Страна" разобралась, что творится с реформой школьного питания.