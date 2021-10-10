Сегодня, 10 октября, прокуратура Грузии предъявила обвинения в нарушении правил техники безопасности при проведении строительных работ трем задержанным после обрушения 8 октября жилого дома в центре Батуми. Трагедия повлекла за собой гибель людей.

Об этом сообщает прокуратура Грузии.

В ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел Грузии, установили, что в начале октября текущего года владелец квартиры на первом этаже дома №13 на улице 26 мая за вознаграждение согласовал с двумя рабочими строительно-реконструкционные работы. Так, договоренность включала снос ненесущих и несущих конструкций (стен) на вышеуказанных участках.

"В ходе работ, которые проводились с 4 по 8 октября, с нарушением всех инженерных норм и правил техники безопасности были демонтированы как ненесущие, так и несущие конструкции, что нарушило прочность и устойчивость жилого корпуса и привело к его обрушению, в результате чего погибли девять находящихся в этом корпусе лиц, в том числе трое несовершеннолетних, а также было уничтожено недвижимое и движимое имущество", - пишут в сообщении.

В результате прокуратура предъявила задержанным З.Б., Х.С. и Г.С. обвинение по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и причинение тяжких последствий).

Кроме этого, прокуратура обратится в Батумский городской суд с требованием заключить под стражу обвинчяемых в трагедии.

"По данному уголовному делу расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, один из подъездов пятиэтажки в Батуми обвалился в полдень 8 октября. Всего в доме было 15 квартир. В связи с инцидентом задержали трех человек - владельца квартиры и двое рабочих, которые во время работ, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

В память жертв обрушения дома в Батуми 11 октября объявлен в Грузии Днем траура.

На месте инцидента побывал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он заверил журналистов, что спасатели сделают все возможное, чтобы разобрать завалы и вызволить из-под них находящихся там людей.