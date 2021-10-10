Британская телефонная служба (BT Group) создала трекер под названием "Проводи меня домой", который позволит женщинам подключиться к системе GPS-слежения во время прогулок.

Об этом сообщает BBC News.

Доступ к сервису может быть предоставлен любой сетью. Его пользователи смогут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в приложение для мобильного телефона.

Так, перед прогулкой нужно запустить приложение, позвонить или отправить текстовое сообщение 888. Таким образом трекер начнет GPS-отслеживание. Рассчитывая приблизительное время на дорогу, приложение совершит звонок, когда пользователь уже должен быть в конечной точке. При этом, если ответа не поступает, трекер вызывает экстренные контакты, а после полицию.

"Эта новая услуга условно называется 888 или "проводи меня домой", но ее также можно использовать в поездках на такси, общественном транспорте или в любом другом путешествии", - рассказал Daily Mail исполнительный директор BT Филип Янсен.

Руководство BT Group отметило, что они начали разрабатывать приложение-трекера после убийств на женщин на улицах Лондона: убийства директора по маркетингу Сары Эверард и учительницы-мусульманки Сабины Нессы.

Ранее Видья Мадхаван, студентка Стэнфордского университета, запустила сервис знакомств Schmooze, который помогает подобрать пару, используя мемы. Основная суть приложения – возможность знакомиться с людьми на основе похожего чувства юмора.

Также Министерство внутренних дел Украины вместе с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) заявили, что запустят мобильное приложение и внедрят средства по электронному контролю за домашними насильниками.