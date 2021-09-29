Состоялась презентация мобильного приложения "еСуд". Благодаря ему пользователи смогут отслеживать движение документов по судебному делу и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.

В приложении "еСуд" доступны следующие услуги:

получение уведомлений в приложении относительно изменения состояния дела, или же поступления новых документов;

просмотр дел, документов и производств, которые суд направил в личный кабинет пользователя приложения;

просмотр заявлений, ходатайств и других документов, которые пользователь "еСуда" создал в личном кабинета приложения;

просмотр доверенностей и ордеров, которые находятся в личном кабинете, или же которые издал пользователь.

Появилось мобильное приложение "еСуд". Фото: пресс-служба Государственной судебной администрации

Приложение уже доступно для бесплатной загрузки с GooglePlay для пользователей Android и с AppleStore для пользователей iOS.

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