В понедельник, 11 октября, Арбитражный суд в Гааге начнет слушания о юрисдикции в деле Украины против России по захвату трех украинских военно-морских судов в ноябре 2018 года. При этом в МИД Украины не сомневаются, что Арбитражный трибунал признает юрисдикцию по делу захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Об этом идет речь в заявлении украинских дипломатов.

"С 11 октября Украина будет принимать участие в устных слушаниях по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном согласно приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений России относительно юрисдикции Арбитража", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что дело касается нарушений со стороны РФ Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей в Черном море.

"Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около одного года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять в отношении них уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, согласно Конвенции ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, что запрещает иностранным государствам осматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование", - говорится в заявлении.

В МИД Украины такие действия считают нарушением фундаментальных принципов международного права.

"Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряка. За это решение проголосовало 19 из 20 судей, против данного решения был лишь судья из России", - напомнили в МИД.

В то же время сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража.

"Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права", - заявили в МИД.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина – 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Черном море три украинских военных судна, которые требовали прохода через Керченский пролив. Россия назвала случившееся провокацией. В Украине обвинили Россию в ведении агрессивной войны и ввели военное положение в областях, граничащих с РФ.

Также "Страна" сообщала, что захваченный ФСБ украинский моряк смог передать записку родным.