Науменко сменила Соколюка. Фото: dmsu.gov.ua

Кабинет министров на заседании 11 октября назначил председателем Государственной миграционной службы Наталию Науменко. До этого она занимала должность первого заместителя главы ведомства.

Об этом сообщил в Телеграм представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, сначала Кабмин уволил Науменко с поста первого заместителя председателя Госмиграционной службы, а затем утвердил ее председателем.

Также на этом заседании Кабмин:

  • уволили Геннадия Луценко с должности председателя Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области;
  • назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы Украины;
  • назначил Олега Николайчука заместителем председателя Государственной таможенной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Скриншот из Телеграма Тараса Мельничука

Как писала "Страна", 29 сентября Кабинет министров уволил главу Госмиграционной службы Максима Соколюка, который прославился в роли возлюбленного, а затем и мужа украинской девушки Насти из Уханя, в начале пандемии коронавируса пытавшейся вывезти из города свою собаку.

Перед увольнением Соколюка в его кабинете НАБУ провело обыски из-за подозрения в хищении.

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