Кабинет министров на заседании 11 октября назначил председателем Государственной миграционной службы Наталию Науменко. До этого она занимала должность первого заместителя главы ведомства.

Об этом сообщил в Телеграм представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, сначала Кабмин уволил Науменко с поста первого заместителя председателя Госмиграционной службы, а затем утвердил ее председателем.

Также на этом заседании Кабмин:

уволили Геннадия Луценко с должности председателя Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области;

назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы Украины;

назначил Олега Николайчука заместителем председателя Государственной таможенной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как писала "Страна", 29 сентября Кабинет министров уволил главу Госмиграционной службы Максима Соколюка, который прославился в роли возлюбленного, а затем и мужа украинской девушки Насти из Уханя, в начале пандемии коронавируса пытавшейся вывезти из города свою собаку.

Перед увольнением Соколюка в его кабинете НАБУ провело обыски из-за подозрения в хищении.