Вместо мужа Насти из Уханя главой Госмиграционной службы назначили его первого зама Науменко
Кабинет министров на заседании 11 октября назначил председателем Государственной миграционной службы Наталию Науменко. До этого она занимала должность первого заместителя главы ведомства.
Об этом сообщил в Телеграм представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По словам Мельничука, сначала Кабмин уволил Науменко с поста первого заместителя председателя Госмиграционной службы, а затем утвердил ее председателем.
Также на этом заседании Кабмин:
- уволили Геннадия Луценко с должности председателя Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области;
- назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы Украины;
- назначил Олега Николайчука заместителем председателя Государственной таможенной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Как писала "Страна", 29 сентября Кабинет министров уволил главу Госмиграционной службы Максима Соколюка, который прославился в роли возлюбленного, а затем и мужа украинской девушки Насти из Уханя, в начале пандемии коронавируса пытавшейся вывезти из города свою собаку.
Перед увольнением Соколюка в его кабинете НАБУ провело обыски из-за подозрения в хищении.