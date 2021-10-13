В конкурсе на должность замглавы Госслужбы по делам религий победил Игорь Лосовский

Победителем в конкурсе на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести признали Игоря Лосовского.

Об этом сообщила заведующая отделом Института философии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Людмила Филипович на своей странице в Facebook утром в среду, 13 октября.

Справка. Игорь Лосовский родился 22 апреля 1957 года в Киеве. В 1979 окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, геологический факультет, кафедра геофизики. Кандидат физико-математических наук.

Исполнял обязанности заведующего отделом ОБСЕ Управление европейского регионального сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. Занимал должность Начальника отдела ОБСЕ и Совета Европы Управление евроатлантического сотрудничества МИД Украины. Работал заместителем начальника Управления евроатлантического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

С 2002 года Генеральный консул Украины в Торонто. С 2009 по 2010 - чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Малайзии. Заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса (2020).

Напомним, в июне 2019 года Кабинет Министров одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести как центрального органа исполнительной власти.

В прошлом году за пост главы Госслужбы по этнополитике боролись 20 кандидатов, из которых продолжили состязаться четверо. В итоге этот пост заняла доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан, которая победила возглавлявшего Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко, "отца" Томоса Андрея Юраша.

Также мы рассказывали, что Игорь Лысый победил в конкурсе на должность руководителя Государственного управления делами (ДУСи), который с прошлого года назначен президентом Зеленским временным исполняющим обязанности руководителя.