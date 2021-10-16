Посольство Российской Федерации в Албании выясняет обстоятельства, при которых туристы из России погибли в сауне отеля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российскую дипмиссию в субботу, 16 октября.

Четверых туристов из России накануне вечером нашли мертвыми в сауне отеля "Глория" в курортном месте Керрет в округе Кавая в Албании, который располагается в 50 км от столицы страны Тираны.

"Консульский отдел Посольства России на связи с полицией и выясняет обстоятельства происшествия. Посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан", - сказали в посольстве.

Ранее издание Albania Daily News со ссылкой на данные полиции заявило, что погибшие россияне пробыли в сауне дольше, чем разрешено.

В результате погибли двое мужчин и две женщины. Официальной причино1 их смерти называют асфиксию. Как пишет издание, пока не известно, работала ли вентиляция внутри сауны, а также находились ли туристы под воздействием алкоголя.

Полиция допрашивает других российских туристов, которые отдыхают в этом же отеле, и персонал.

Ранее мы писали о том, что в Кемеровской области в России произошла смерть при странных обстоятельствах. В день убийства женщина и ее сожитель вместе выпивали, между ними произошла ссора. После этого мужчина лег на кровать лицом вниз. Женщина села на его шею, не давая встать. В результате мужчина перестал подавать признаки жизни.

Помимо этого, под Киевом дочь после посиделок за бутылкой задушила мать накануне 8 марта.