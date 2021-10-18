Под Ровно в селе Бармаки пылает мусорный полигон коммунального предприятия, который спасатели пытаются потушить с ночи. По состоянию на 08:00 горение продолжается. Спасатели получили информацию о возгорании около часа ночи. Об этом сообщает "Общественное".

По информации представителя ГосЧС области Дмитрия Мельника, на место выехал дежурный караул и установил, что загорелся мусор на территории ориентировочно 50 м².

"Пожарные подали на тушение огнетушащие вещества и локализовали пожар. Ситуация контролируется, на свалке проводят работы по окончательной ликвидации возгорания", - сообщил Мельник.

Информации о пострадавших в результате пожара пока нет. Причина возгорания на данный момент не известна. Свалка находится в пользовании коммунального предприятия КАТП-1728.

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