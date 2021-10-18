Специальный представитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор приехал в Украину с первым официальным визитом. Об этом он написал в своем в Twitter.

"Доброе утро! Сегодня в Киеве начинаю свой первый официальный визит в Украину. Впереди - насыщенный день в этом прекрасном городе", - говорится в сообщении.

Известно, что во время своего четырехдневного пребывания в Украине спецпредставитель ЕС по правам человека проведет встречи с должностными лицами, представителями гражданского общества и меньшинств, ведущими правозащитниками. Также он встретится с представителями инициативы "Крымская платформа".

В Киеве Гилмор встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой, министром юстиции Денисом Малюськой, Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, а также с депутатами украинского парламента и другими должностными лицами.

Кроме того, дипломат посетит восточную Украину, где встретится с представителями местной власти и местных правозащитных организаций.

Планируется, что спецпредставитель ЕС обсудит двустороннее сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере защиты прав человека. А также гуманитарную ситуацию и ситуацию с правами человека в стране, в частности на неподконтрольных украинской власти территориях на востоке и оккупированном Крыму.

Как сообщала "Страна", накануне приезда Гилмора в Украину Миссия ОБСЕ на востоке Украины приостановила работу из-за протестов в Донецке. 200 демонстрантов вышли на встречу с наблюдателями ОБСЕ, требуя освободить задержанного украинскими военными сотрудника СЦКК от "ЛНР".

В Украине отреагировали на задержание представителя "ЛНР", обвинив непризнанные республики в системном подрыве полномочий миссии ОБСЕ.

"Страна" подробно писала о том, как захват пленного из "ЛНР" может изменить конфликт на Донбассе.