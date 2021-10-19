Спикер МИД Олег Николенко подтверждает вчерашнюю информацию, что ЕС может в пятницу принять решение об исключении Украины из "зеленого" списка безопасных стран из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в нашей стране.

"В случае роста показателей заболеваемости Covid-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз", - написал Николенко.

Николенко сказал, что исключение Украины из "зеленого" списка не отменяет безвиз, но вводит ограничения на туристические поездки.

То есть - просто сертификата о вакцинации для поездки будет уже недостаточно. Нужно будет иметь некие основания для въезда в ЕС (вид на жительство, разрешение на работу, лечение, учеба и прочее).

При этом Николенко упомянул, что далеко не все страны ЕС после исключения той или иной страны из "зеленого списка" вводят ограничения на въезд из нее. То есть - нужно следить за правилами в каждой конкретной стране ЕС.

В Евросоюзе существует список стран, гражданам которых нужно соблюдать определенные правила при въезде в сообщество. Совет ЕС пересматривает его каждые две недели и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляет его.

Последняя правка списка была 8 октября, следующая ожидается 22 октября. Таким образом "небезопасной" наша страна может стать уже в субботу, 23 числа.

Поскольку считается, что в странах из зеленого списка относительно нормальная ситуация с коронавирусом, государствам - членам ЕС рекомендуют открыть границы для их туристов. Однако при выбывании из зеленого списка рекомендуется запретить въезд гражданам этих стран на территорию ЕС.

Сейчас кроме Украины в списке находятся Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай.

При этом страны-члены Евросоюза сами решают, какие ограничения устанавливать для тех или иных стран. Поэтому отдельные государства Евросоюза, могут и не закрыть свои границы для той или иной страны, если так решат власти.

Между тем в Украине за последние сутки число жертв Covid-19 превысило отметку в 500 человек. Новых зараженных почти 16 000.

Как сообщала "Страна", в августе ковид-сертификат в "Дие" был признан в Евросоюзе.