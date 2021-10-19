Преступники, которые похитили 17 христианских миссионеров и членов их семей на Гаити, требуют за них выкуп размером 17 миллионов долларов - по миллиону за каждого человека.

Об этом со ссылкой на гаитянского чиновника пишет Wall Street Journal.

В группу похищенных миссионеров входят в основном граждане США и один гражданин Канады, это сотрудники религиозной организации Christian Aid Ministries. Среди них пять мужчин, семь женщин и пятеро детей. За освобождения каждого из них гаитянская банда потребовала по миллиону долларов.

Отметим, что похищение американских миссионеров произошло через день после того, как Совбез ООН продлил свою миссию на Гаити. Людей похитили из автобуса, следовавшего в аэропорт.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как во Львове похитили 19-летнюю девушку и потребовали за нее выкуп в два миллиона евро. Правоохранители оперативно вычислили квартиру во Львове, в которой удерживали девушку, и задержали похитителей.

Также мы писали, что недавно в Полтаве у депутата облсовета похитили дочь, за нее требовали выкуп в биткоинах.