В ночь с 19 на 20 октября метро в Киеве будет работать на час дольше. Причиной изменений в графике работы поздемки является проведение на "Олимпийском" матча "Шахтер" - "Реал".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Игра между донецкой и мадридской командами начнется в 22:00. В "Киевском метрополитене" предупреждают, что перед матчем возможно ограничение (закрытие) на вход станции метро "Олимпийская", а после окончания игры на вход могут закрыть станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Такие меры планируют принять, чтобы избежать столпотворения на платформах станций. Также пассажиров просят придерживаться масочного режима.

Напомним, "Страна" писала о том, где и во сколько сегодня смотреть матч "Шахтер" - "Реал". Так, матч покажет сервис "Megogo", который является официальным транслятором матчей еврокубков в Украине. Кроме того, его будет транслировать "Воля TV".

Также мы писали о том, что УЕФА ранее представил состав судей, которые будут на матче "Шахтера" с "Реалом". Игру доверили судить рефери Срджану Йовановичу и его помощникам – Урошу Стойковича и Милану Михайловичу.