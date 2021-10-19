Проект бюджета на 2022 год подготовили к первому чтению. Список изменений
Согласно изменениям, внесенным к первому чтению проекта государственного бюджета Украины на следующий год, которое должно состояться на этой неделе, предлагается частично перераспределить средства.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
"3,3 млрд перебрасывается с "обновления подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры" на "обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения", - написал он.
Кроме того, предполагаются дополнительные 6,5 млрд поступлений от импортного НДС. При этом предлагается дополнительно выделить деньги на такие нужды:
- 1 млрд на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования;
- 1 млрд на питьевую воду;
- 2,2 млрд на развитие аэропортной инфраструктуры;
- 1 млрд на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы;
- 6 млрд на соцэконом - забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития.
Помимо прочего, для распределения средств по ряду образовательных программ предполагается создать комиссию, в которой минимум две трети будут составлять представители Бюджетного и Образовательного комитетов Рады.
"Для распределения соцэконома будет создана рабочая группа, не менее 50% от которой будут члены бюджетного комитета ВРУ. Поскольку на соцэконом из Государственного фонда регионального развития забрали слишком много, то останавливают на 2022 год действие нормы БКУ в которой сказано, что ГФРР должен быть не менее 1 процента прогнозного объема доходов общего фонда госбюджета", - сообщил Железняк.
В то же время, из специального фонда в общий фонд планируют передать поступления в рамках программ помощи и грантов правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.
"Средства на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов заберут у Минэкономики (это 2,7 млрд) увеличат до 4 млрд и распределят в соответствии с решением Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов", - написал Железняк.
Напомним, Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год 15 сентября и в тот же день подал его в Верховную Раду.
Также "Страна" подробно разбиралась, что написано в проекте бюджета-2022.