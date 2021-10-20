Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 октября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, о вывозе за пределы Украины анатомических материалов и об утверждении Государственного стандарта профессионально-технического образования.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

В планах правительства рассмотреть проект постановления Кабмина о внесении изменений в Порядок перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории страны.

Как сообщается в приложении постановления, анатомические материалы человека, могут вывозиться за пределы таможенной территории Украины Украинским центром трансплант-координации для проведения трансплантации конечностей в иностранных учреждениях здравоохранения участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Кабмин займется вопросом обеспечения проведения расчетов за услуги распределения природного газа, внесением изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами и об утверждении Государственного стандарта профессионального (профессионально-технического) образования.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступленнийˮ относительно расширения доступа к источникам информации для выявления и розыска активов.

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