В ночь с 20 на 21 октября на втором энергоблоке Ростовской АЭС в России обнаружили дефект шва, из-за которого произошло парение. В связи со сложившейся ситуацией энергоблок №2 остановили.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

Парение на энергоблоке обнаружил ночью персонал атомной электростанции. Дефект затронул сварной шов на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, который относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. В "Росэнергоатоме" заявили, что данная система является частью второго "чистого" контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода.

"Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, как на Запорожской АЭС раньше запланированного срока сделали ремонт пятого энергоблока.

Также мы сообщали, что "Энергоатом" договорился с американцами о постройке пяти новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС за $30 млрд.